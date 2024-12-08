43 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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43 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Yakalandı

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Ankara'da 43 yıl hapis cezası bulunan hırsız, gardırobun arkasında saklanırken yakalandı.

08.12.2024 09:02
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43 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan firari hırsız gardırobun arkasından çıktı

Ankara'daki hırsızlık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'da, karıştığı 12 farklı hırsızlık olayı nedeniyle hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, gardırobun arkasına saklanmış halde yakalandı. İl genelinde hırsızlık suçlarına karşı icra edilen operasyonlarda ise toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince il genelinde hırsızlık suçuna karışmış kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kurulan özel ekiplerin teknik ve fiziki çalışması sonucu belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, işlediği 12 farklı hırsızlık suçundan dolayı hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan S.T.'nin saklandığı adresi tespit etti. S.T.'nin söz konusu adreste olmadığının belirtilmesi üzerine ikamette arama yapan ekipler zanlıyı gardırobun arkasına saklanmış halde buldu. Yakalanan S.T. ve diğer 5 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan S.T. cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

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