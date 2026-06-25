485 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

485 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu

25.06.2026 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen 32. Dönem POMEM Mezuniyet Töreninde 485 kadın polis adayı mezun oldu.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen 32. Dönem POMEM Mezuniyet Töreninde 485 kadın polis adayı mezun oldu.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayan 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Yaklaşık 10 ay süren eğitimin ardından 485 kadın polis adayı mezun olarak görev yerlerine atandı. Mezuniyet töreninde konuşan Aksaray Valisi Murat Duru, mezuniyetin gurur, heyecan ve hüznün bir arada yaşandığı özel bir gün olduğunu belirterek, 8 Eylül'de başlayan uzun ve disiplinli eğitim sürecinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye gören öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Daha sonra mezun olan polis adayları geçiş töreni yaparak protokolü selamladı.

Tören, mezunların kep atması ile sona erdi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 485 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’dan TFF’ye telefon İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir Aziz Yıldırım'dan TFF'ye telefon! İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı

15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 15:54:06. #7.12#
SON DAKİKA: 485 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.