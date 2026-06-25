Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen 32. Dönem POMEM Mezuniyet Töreninde 485 kadın polis adayı mezun oldu.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayan 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Yaklaşık 10 ay süren eğitimin ardından 485 kadın polis adayı mezun olarak görev yerlerine atandı. Mezuniyet töreninde konuşan Aksaray Valisi Murat Duru, mezuniyetin gurur, heyecan ve hüznün bir arada yaşandığı özel bir gün olduğunu belirterek, 8 Eylül'de başlayan uzun ve disiplinli eğitim sürecinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye gören öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Daha sonra mezun olan polis adayları geçiş töreni yaparak protokolü selamladı.

Tören, mezunların kep atması ile sona erdi. - AKSARAY