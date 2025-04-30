49 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

49 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT'ın takibi sonucu yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 15 ayrı suçtan hakkında 49 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır her yerde aranan şahıs, Samsun JASAT ekiplerince Nevşehir ilinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da " Hırsızlık, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olmak üzere 15 ayrı ayrı suçtan hakkında toplam 49 yıl 1 ay hapis cezası bulunan İ.Ç.2 yıldır her yerde aranırken, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmalarda Nevşehir ilinde saklandığı adres tespit edildi. Samsun'da Nevşehir'e giden Çarşamba JASAT ekini, İ.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.Ç. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.