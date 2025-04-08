5 Gün Sonra Nişanlandığı Jandarma, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

5 gün önce nişanlanmıştı: Kazada hayatını kaybeden jandarma personeli toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta 5 gün önce nişanlanan dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 5 gün önce nişanlanan dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Göksun- Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Elbistan istikametine seyir halinde olan 46 AER 538 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti. Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan Şırnak'ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi.

5 gün önce nişanlandığı belirtilen Alabacak için öğle namazına müteakip Ekinözü ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Alabacak'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi. Törene Ekinözü Kaymakamı Muhammed Müzeyfe Onur, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.