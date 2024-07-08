5'inci kattan düşmüştü, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

5'inci kattan düşmüştü, hastanede hayatını kaybetti

5'inci kattan düşmüştü, hastanede hayatını kaybetti Bolu'da 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 72 yaşındaki yaşlı adam, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

08.07.2024 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5'inci kattan düşmüştü, hastanede hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 72 yaşındaki yaşlı adam, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, dün Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında ikamet eden Hasan Doğru balkona çıktı. Balkonda dengesini kaybeden yaşlı adam aşağı düştü. Aşağı düşerken elektrik tellerine de çarpan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve entübe edilen Hasan Doğru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğru'nun cenazesi, Yeşil Cami'de ikindi namazına müteakiben kılınacak namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: İHA

Bolu, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5'inci kattan düşmüştü, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:58 Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’den Türkiye’ye devasa yatırım Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
16:26 Beykoz’da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı Beykoz'da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
18:45 Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak Cristiano Ronaldo, oğluyla aynı sahada oynamadan futbolu bırakmayacak
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 20:11:40. #1.11#
SON DAKİKA: 5'inci kattan düşmüştü, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement