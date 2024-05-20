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5 jandarmanın yaralanmasına neden olan 2 süpheli adliyeye sevk edildi

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5 jandarma personeli ile 2 sivilin yaralandığı bağ evindeki patlama düzeneğini yaptırdığı düşünülen İsmail G. ve ona yardım ettiği düşünülen Turgay Ö. adliyeye sevk edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evine kurduğu düzenekle 5 jandarma personeli 2 sivilin yaralanmasına neden olan olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Önceki gün sağlık raporu için hastaneye getirilen şüphelilerden düzeneği yaptığı düşünülen İsmail G. ve ona yardım ettiği tahmin edilen Turgay Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesine sevk edildi. İsmail G. adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin "Bomba düzeneğini siz mi yaptınız" sorusuna cevap vermedi. Komando timleri ve polis ekipleri de duruşmanın sürdüğü adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Patlamanın olduğu bağ evinin sahibi Ahmet K'nın oğlu Muhammet Sefa Can K. ile İsmail G.'nin eşi arasında gönül ilişkisi olduğu, bu sebeple aralarında çıkan husumet nedeniyle evini terk ederek önce İstanbul'a, oradan da Samsun'a taşındığı ve sonrasında eşinden boşanması ihtimali üzerine bu düzeneği kurduğu iddia ediliyor.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler İsmail G. ve Turgay Ö. tutuklandı.