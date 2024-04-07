5 katlı okulun yıkımı esnasında yaşanan panik kamerada - Son Dakika
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5 katlı okulun yıkımı esnasında yaşanan panik kamerada

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Depremin vurduğu Hatay'da 5 katlı okul binasının yıkımı esnasında vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Enkaza dönen kentte yıkımlarda sona gelindi. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

07.04.2024 09:51
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5 katlı okulun yıkımı esnasında yaşanan panik kamerada

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 5 katlı okul binasının yıkımı esnasında vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Asrın felaketinde Hatay'da binlerce bina zarar görmüştü. Enkaza dönen kentte yıkımlarda sona gelindi. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yıkım işlemleri kaldığı yerde devam ediyor. Mahallede bulunan 5 katlı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yıkımı da kontrollü olarak gerçekleştirdi. İş makinasıyla kontrollü olarak yıkılan binanın yerle bir olduğu anlarda meraklı vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA

Hatay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5 katlı okulun yıkımı esnasında yaşanan panik kamerada - Son Dakika

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