5 katlı okulun yıkımı esnasında yaşanan panik kamerada
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 5 katlı okul binasının yıkımı esnasında vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.
Asrın felaketinde Hatay'da binlerce bina zarar görmüştü. Enkaza dönen kentte yıkımlarda sona gelindi. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yıkım işlemleri kaldığı yerde devam ediyor. Mahallede bulunan 5 katlı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yıkımı da kontrollü olarak gerçekleştirdi. İş makinasıyla kontrollü olarak yıkılan binanın yerle bir olduğu anlarda meraklı vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaybolan 9 büyük baş hayvanı buldu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği sanal devriyeler kapsamında 13 siber suç olayında tespit edilen 54 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Siber suçlarla mücadele kapsamında binlerce internet sitesine erişim engellenirken, toplumun bilinçlendirilmesi için de çalışmalar yapıldı.
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Aydın'ın İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli şahsın üzerlerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. İncirliova ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi ve adli işlem başlatıldı.
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