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5 katlı okulun yıkımı esnasında yaşanan panik kamerada

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da 5 katlı okul binasının yıkımı esnasında vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Asrın felaketinde Hatay'da binlerce bina zarar görmüştü. Enkaza dönen kentte yıkımlarda sona gelindi. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yıkım işlemleri kaldığı yerde devam ediyor. Mahallede bulunan 5 katlı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yıkımı da kontrollü olarak gerçekleştirdi. İş makinasıyla kontrollü olarak yıkılan binanın yerle bir olduğu anlarda meraklı vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.