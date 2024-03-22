5 kişinin öldüğü feci kazada sürücüler tutuklandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı minibüs ile tır kazasında sürücüler tutuklandı.
Dün Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin yaralandığı, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü Mehmet Karaca ile tır sürücüsü Gürşat Akça'nın tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan sürücüler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 2 sürücü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Çiftlikbank vurgununa benzeyen olayda 'İzmirli tosuncuk' olarak bilinen O.A. ve şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
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