5 kişinin öldüğü feci kazada sürücüler tutuklandı - Son Dakika
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5 kişinin öldüğü feci kazada sürücüler tutuklandı

5 kişinin öldüğü feci kazada sürücüler tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin yaralandığı, 5 kişinin hayatını kaybettiği minibüs ile tır kazasında yaralanan minibüs şoförü Mehmet Karaca ile tır sürücüsü Gürşat Akça'nın tedavileri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 sürücü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

22.03.2024 19:08  Güncelleme: 19:13
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5 kişinin öldüğü feci kazada sürücüler tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı minibüs ile tır kazasında sürücüler tutuklandı.

Dün Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin yaralandığı, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü Mehmet Karaca ile tır sürücüsü Gürşat Akça'nın tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan sürücüler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 2 sürücü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA

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