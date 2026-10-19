51 yolculu Avusturya Havayolları uçağının Sofya'ya acil indiği bildirildi

İsrail'den Avusturya'ya giden Avusturya Havayolları'na ait yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Bulgaristan'a acil iniş yaptığı bildirildi.

İsrail'in Tel Aviv kentinden havalanan yolcu uçağında bomba paniği yaşandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden ve 51 yolcu ile 6 mürettebatı taşıyan "OS82" sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı, pilotların Romanya sınırındayken aldığı bomba ihbarı üzerine Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya acil iniş yaptı.

"Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı acil olarak havalandı"

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının prosedürler gereği yolcu uçağına eşlik etmek üzere acil olarak havalandığı, inişin ardından yolcuların uçaktan tahliye edildiği bildirildi. Olayın ardından kriz masası kurulurken, yetkili kurumlar inceleme başlattı.

Avusturya Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise acil inişin ardından uçakta güvenlik araması yapıldığı belirtilerek, "Arama tamamlandığında, yolcular mümkün olan en kısa sürede alternatif uçuşlara aktarılacaktır" denildi.

Dubai-Tel Aviv uçağında panik yaşanmıştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan ve çoğu İsrailli 174 kişiyi taşıyan Flydubai Hava Yolları'na ait FZ1073 sefer sayılı uçakta, 30 Eylül'de yardımcı pilotun uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı bildirilmişti. Olay sırasında kaptan pilot Smit Machchhar yaralanmış, kokpitten çıkan pilot kabin ekibi ve yolculardan yardım istemişti. Yardımcı pilotun kontrolü ele geçirmeye çalıştığı sırada uçak yaklaşık 5 bin 180 metre (17 bin feet) irtifa kaybetmişti. Yolcular ve mürettebatın müdahalesiyle yardımcı pilot etkisiz hale getirilmiş, uçak başka bir pilotun kontrolünde Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yapmıştı.