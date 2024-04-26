52 Milyonluk Para Trafiği Ortaya Çıktı: Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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52 Milyonluk Para Trafiği Ortaya Çıktı: Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli merkezli 11 ilde sahte ilanlarla ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup çok sayıda vatandaşı dolandıran şüphelilerden 49'u adliyeye sevk edildi. Suç örgütü üyelerinin hesaplarında 52 milyon TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

26.04.2024 19:29
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52 milyonluk para trafiği ortaya çıkmıştı: Zanlılar adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli merkezli 11 ilde sahte ilanlarla ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup çok sayıda vatandaşı dolandıran, hesaplarında 52 milyon TL para giriş çıkışı olduğu tespit edilen 56 şüpheliden 49'u adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, siber suçların men ve takibine yönelik yürüttüğü soruşturmada, liderliğini Serkan Kınalı isimli şahsın yaptığı suç örgütü üyelerinin E-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilanlar koyarak, kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden müştekiler ile güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi. Kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle para alan örgüt üyelerinin elde ettikleri parayı kripto para platformlarına aktardıkları ve sanal kripto para birimlerine çevirerek izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

52 milyonluk para trafiği

Belirtilen yöntemlerle yöntemlerle aralarında deprem mağduru aileler ile engelli vatandaşların da bulunduğu 37 şahsın dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 52 milyon 675 bin 400 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. 5 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturan suç örgütü üyelerinden üçünün toplam 23 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş cezalarının bulunduğu belirlendi.

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 şüpheli yakalandı. 5 şüphelinin değişik suçlardan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi. 49 şüpheli ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 52 Milyonluk Para Trafiği Ortaya Çıktı: Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 52 Milyonluk Para Trafiği Ortaya Çıktı: Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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