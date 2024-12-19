54 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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54 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Siberağ-12' operasyonlarında 319 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

19.12.2024 08:49
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "54 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik düzenlenen 'Siberağ-12' operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen "Siberağ-12 operasyonlarında; 319 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 54 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen "Siberağ-12 operasyonlarında; 319 şüphelinin yakalandığını belirterek "Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır. Hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı bahisle mücadelemiz aralıksız devam ediyor" ifadesini kullandı.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Hatay, Aydın, Bursa, Batman, Muğla, Van, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Niğde, Denizli, Mardin, Ağrı, Karabük, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Rize, Tekirdağ, Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Ordu, Yalova, Aksaray, Amasya, Bartın, Bingöl, Çorum, Düzce, Giresun, Hakkari, Kars, Kırşehir, Manisa, Nevşehir, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta düzenlenen 'SİBERAĞ-12' operasyonlarında şüphelilerin; yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar alt yapısı sağlayan şirketler üzerinden, ülkemizde faaliyet yürüten kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla; yasa dışı bahis sitesi için alt yapı hizmeti satın almak amacıyla 'kripto varlık transferi yapmak' suçundan Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, 5 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

54 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Kaynak: İHA

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