6 gündür aranan yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

6 gündür aranan yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu

6 gündür aranan yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu
19.09.2025 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 6 gün önce kaybolan 64 yaşındaki Bekir Kurtoğlu'nun cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Kurtoğlu, 14 Eylül'de motosikletiyle evinden ayrılmış ve geri dönmemişti.

Osmaniye'de altı gündür kayıp olarak aranan 64 yaşındaki Bekir Kurtoğlu'nun cansız bedeni bir sulama kanalında bulundu.

Osmaniye'de Bahçe köyündeki evinden 14 Eylül'de motosikletiyle ayrılan Bekir Kurtoğlu (64), geri dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Bekir Kurtoğlu'a ait motor ve terlikler Gökçedam Köyü yakınlarındaki sulama kanalı civarında bulununca çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Jandarma komando timleri, sualtı arama kurtarma ekipleri, AFAD ve DSİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kurtoğlu'nun cansız bedeni, terliklerin bulunduğu noktanın yaklaşık 20 kilometre uzağında, yan kanaletin 3 kilometre içerisinde bulundu. Bekir Kurtoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 6 gündür aranan yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Yunus Akgün’den Kerem Aktürkoğlu’na olay gönderme Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ceza geliyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza geliyor
İrfan Can Eğribayat’tan paylaşım: Özür dilerim İrfan Can Eğribayat'tan paylaşım: Özür dilerim
İtalya’da liman işçileri İsrail’e silah sevkiyatını engelledi İtalya'da liman işçileri İsrail'e silah sevkiyatını engelledi
Galatasaray öne geçtiği maçta ağır yaralı Galatasaray öne geçtiği maçta ağır yaralı

19:16
Canlı anlatım İzmir’de müthiş maç, goller üst üste geldi
Canlı anlatım! İzmir'de müthiş maç, goller üst üste geldi
18:53
İmamoğlu’nun ’Ahmak Davası’nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı
İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı
18:41
Golden Boy Web adayları arasında dört Türk futbolcu
Golden Boy Web adayları arasında dört Türk futbolcu
17:55
Mevsimin ilk karı o ilimize düştü, her yer beyaza büründü
Mevsimin ilk karı o ilimize düştü, her yer beyaza büründü
17:53
Erdoğan’dan Netanyahu’ya “Silvan Kitabesi“ resti: Onu sana vermeyiz
Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Silvan Kitabesi" resti: Onu sana vermeyiz
17:18
Böyle baba olmaz olsun: Videoyu izleyenler Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Böyle baba olmaz olsun: Videoyu izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2025 20:43:09. #7.12#
SON DAKİKA: 6 gündür aranan yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.