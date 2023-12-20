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Çankırı'da restoran yangını çatıya sıçramadan söndürüldü. - Son Dakika
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Çankırı'da restoran yangını çatıya sıçramadan söndürüldü.

Çankırı'da bir restoranın baca kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle çatıya sıçramadan söndürüldü.

Çankırı\'da restoran yangını çatıya sıçramadan söndürüldü.
20.12.2023 - 13:02,
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Çankırı'da bir restoranın baca kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle çatıya sıçramadan söndürüldü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranın bacasında sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yerini siyah dumanlara bıraktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak binanın çatısına sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Çankırı, Olay, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da restoran yangını çatıya sıçramadan söndürüldü. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da restoran yangını çatıya sıçramadan söndürüldü. - Son Dakika
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