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Düğünde kavga! Sandalyeler havada uçuştu, çok sayıda yaralı var

6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

DENİZLİ - Denizli'de tali yoldan ana caddeye çıkan araçların çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İbrahim Çetin idaresindeki 35 NHG 38 plakalı araç, tali yoldan ana yola çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bir evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü İbrahim Çetin'in idaresindeki araçta ise yangın çıktı. Kazada yolcu konumunda olan Çetin'in oğlu Hasan Çetin yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Çetin, yapılan sağlık müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hasan Çetin, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hallaçlar Mezarlığına defnedildi. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.