6 Yaşındaki Elmas'ın Katil Zanlısı Tutuklandı

3.Sayfa

Şişli'de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı M.Ö, emniyette ki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin ölümüne neden olan cinayet zanlısı M.Ö., olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen M.Ö.,'nün emniyette verdiği ilk ifade de Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti. Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Katil zanlısı tutuklandı

Katil zanlısı M.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL