6 Yaşındaki Kızın Katiline Ağır Cezalar - Son Dakika
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6 Yaşındaki Kızın Katiline Ağır Cezalar

6 Yaşındaki Kızın Katiline Ağır Cezalar

Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

09.01.2025 13:17
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İstanbul Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi cinsel istismarda bulunan, sonra da ağzına tıkadığı eşarbı çıkartarak boynuna dolamak suretiyle boğarak öldüren kağıt toplayıcısı ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi ağzına eşarp tıkadıktan sonra cinsel istismarda bulunan, sonra da ağzına tıkadığı eşarbı çıkartarak boynuna dolamak suretiyle boğarak öldüren sanığın hakim karşısına çıktığı duruşmada karar çıktı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Örün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede, öldürülen 6 yaşındaki Hanilçi'nin ailesi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"Anlatacağım bir şey yok"

Duruşmada savunma yapması istenen sanık Mustafa Örün, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Kasım ayından beri cezaevinde yatıyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim, olayı daha önce nasıl anlattıysam öyle oldu. Anlatacağım bir şey yok" dedi.

"Bu katilin kızımı öldürdüğünü söylediler"

Müşteki baba İbrahim Hanilçi mahkemedeki ifadesinde, "O gün ben adliyedeydim. Eski bir dosya için adliyede çalışıyordum. Eve gittiğimde eşim kızımın kayıp olduğunu söyledi, karakola gittik ve kızımı aradık. Sabah, kolluk görevlileri bize kızımı bulduğunu söylediler. Bu katilin kızımı öldürdüğünü söylediler. Sanık Mustafa Örün'ü tanımıyorum" şeklinde konuştu.

Anne Yeter Hanilçi ise ifadesinde, "Fatura yatırmaya gittim, döndüğümde kızım yoktu. Kızımı bu adam kaçırdı. Kızımı mezarlığa götürüp öldürmüş, benim kızımı katletmeye hakkı yoktu. 6 yaşındaki kızımı gözlerinin içine baka baka öldürüyor. Şikayetçiyim sonuna kadar" ifadelerini kullandı.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Örün'ün 'çocuğa karşı kasten öldürme', 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan sanık, diyecek bir şeyinin olmadığını söyledi. Sanık son sözünde de "Bir diyeceğim yok" ifadesini tekrarladı.

Ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mustafa Örün'ü, 'çocuğa ve kadına karşı bir suç delillerini gizlemek veya yok etmek amacıyla kasten öldürme', 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca tutukluluk halinin de devamına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 6 Yaşındaki Kızın Katiline Ağır Cezalar - Son Dakika

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