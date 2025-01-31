Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde E.K., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 6 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsı kent merkezinde yakalayan ekipleri E.K.'yı gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › 6 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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