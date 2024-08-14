60 yaşındaki adama traktör üstünde pusu - Son Dakika
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60 yaşındaki adama traktör üstünde pusu

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Gaziantep'te 60 yaşındaki Sıtkı A. Traktörüyle seyir halindeyken husumetlisi tarafından önü kesilerek pompalı tüfekle öldürüldü.

14.08.2024 16:10
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60 yaşındaki adama traktör üstünde pusu

-Traktörle tarlasına giden husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'te 60 yaşındaki Sıtkı A. Traktörüyle seyir halindeyken husumetlisi tarafından önü kesilerek pompalı tüfekle öldürüldü.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Bayramlı Köyünde meydana geldi. İddiaya göre tarlasına sılaç biçmeye giden 60 yaşındaki Sıtkı A. Traktörüyle seyir halindeyken husutmetlisi olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından önü kesilerek pompalı tüfekle 4 el ateş edildi. Silah seslerinin duyan vatandaşlar olayı 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücuduna saçmalar isabet eden 60 yaşındaki Sıtkı A.'yı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Sıtkı A. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Traktörü üzerinde vurularak öldürülen 60 yaşındaki Sıtkı A. Gaziantep Adli Tıp Morgunda ki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 60 yaşındaki adama traktör üstünde pusu - Son Dakika

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