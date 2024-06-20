600 dönümlük alandaki anız yangınında 1 ev yanarak küle döndü - Son Dakika
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600 dönümlük alandaki anız yangınında 1 ev yanarak küle döndü

Malatya'nın Arguvan ilçesinde geniş bir alanda çıkan anız yangını, saatler süren müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

20.06.2024 23:59
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600 dönümlük alandaki anız yangınında 1 ev yanarak küle döndü

MALATYA - Malatya'nın Arguvan ilçesinde geniş bir alanda anız yangını çıktı. Saatler süren uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 ev kullanılmaz hale geldi.

Olay gündüz saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın bir eve de sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin saatler süren çalışmaları sonrasında 600 dönümlük bir alanda etkili olan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir evin kullanılmaz hale gelerek bir de büyükbaş hayvanın telef olduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 600 dönümlük alandaki anız yangınında 1 ev yanarak küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 600 dönümlük alandaki anız yangınında 1 ev yanarak küle döndü - Son Dakika
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