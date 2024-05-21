658 yıllık tarihi cami ucube yapıların arasından kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

658 yıllık tarihi cami ucube yapıların arasından kurtarılmayı bekliyor

Bursa'da bulunan 658 yıllık I. Murad Hüdavendigar Camii, çevresindeki bakımsızlık ve yıkılmaya yüz tutmuş yapılar nedeniyle tehlike altında. UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan cami, geçtiğimiz aylarda yaşanan lodos fırtınası sonucu çatısındaki kurşunları kaybetmiş ve tadilatı yapılmamıştır. Cami, rutubet riskiyle karşı karşıya kalmış durumdadır.

21.05.2024 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

658 yıllık tarihi cami ucube yapıların arasından kurtarılmayı bekliyor

UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki cami çevresindeki bakımsızlık nedeniyle rutubet riskiyle karşı karşıya

Lodosta çatısı uçan 658 yıllık 1'inci Murad Camii, bakımsızlıktan kendi haline terk edildi

Tarihi cami çevresindeki yıkılmaya yüz tutmuş yapılar bölgeden temizlenmeyi bekliyor

BURSA - Bursa'da 658 yıllık tarihi I. Murad Hüdavendigar Cami'nin geçtiğimiz aylarda şiddetli lodos nedeniyle çatısındaki kurşunlar uçmuştu. Aradan geçen zaman içerisinde tadilatı yapılmayan ecdat yadigarı bakımsızlıktan kendi haline terk edildi. Ayrıca günümüze kadar dimdik ayakta kalan ecdat yadigarı tarihi caminin çevresindeki yıkılmaya yüz tutmuş ucube yapılar turizme balta vuruyor.

Bursa'da Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit düşen tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar Han tarafından 1363 - 1366 yılarında inşa ettirilen tarihi caminin, geçtiğimiz aylarda şiddetli lodos fırtınası yüzünden çatısındaki kurşunlar uçtu. UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan camide henüz tadilata başlanmadı. Bakımsızlık nedeni kendi haline bırakılan cami rutubet riski ile karşı karşıya kaldı.

"1970'li yıllarda en güzel günlerini yaşadı"

Çekirge Mahallesi Muhtarı Coşkun Alındaş, "I. Murad Hüdavendigar Camii, Çekirge Mahallesi'nin ilk yapılarından bir tanesi. 1300'lü yılların sonunda inşa edildi. 600 senelik bir yapı. Çevresinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş yüksek yapılardan dolayı vatandaşlar camiyi göremiyor. Cami Çekirge Meydanı'ndan gözükmüyor. Hoca camide sala veriyor, mahalleden mevtanın sesini anlayamıyoruz. Turistler geliyor oturacak yer yok. Caminin üstündeki kurşun levhalar geçen sene lodostan dolayı uçtu. Vakıflara dilekçeler verdik fakat ilgilenen olmadı. İleriki zamanlarda rutubetten dolayı cami zarar görecek. Burayı Bursa'nın misafir odası diye tabir ediyoruz. Gelen turistler camiyi görmek istiyor. Oturup çay, kahve içmek manzarayı seyretmek istiyor fakat oturacak mekan yok. Mahalleye artık turist gelmiyor. Burası 1970'li yıllarda tarihinin en güzel günlerini yaşadı fakat 50 sene sonra hiçbir yatırım yapılmadı. Eylül, ekim aylarında şiddetli lodosun etkisiyle çatı kalktı. Vakıflara gidip dilekçe verdim fakat hiçbir ilgilenilmedi. Bu şehrin yıkılıp yeniden yapılması lazım, başka çıkar yolu yok. Burası UNESCO Dünya Mirası olduğu için bunu belediyelere vakıflara da bir külliyet bindirmeyecek. UNESCO'dan alınan yardımlarla burası ihya edilecek. Bu kadar basit ama bunu yapacak görevliler olması lazım. Burası Çekirge Mahallesi'nin gururu sayılan bir yer" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Unesco, Bursa, Cami, Kültür, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 658 yıllık tarihi cami ucube yapıların arasından kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Adana Demirspor’da yaprak dökümü devam ediyor Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor! Yusuf Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 21:44:43. #1.11#
SON DAKİKA: 658 yıllık tarihi cami ucube yapıların arasından kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement