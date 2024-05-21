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658 yıllık tarihi cami ucube yapıların arasından kurtarılmayı bekliyor

UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki cami çevresindeki bakımsızlık nedeniyle rutubet riskiyle karşı karşıya

Lodosta çatısı uçan 658 yıllık 1'inci Murad Camii, bakımsızlıktan kendi haline terk edildi

Tarihi cami çevresindeki yıkılmaya yüz tutmuş yapılar bölgeden temizlenmeyi bekliyor

BURSA - Bursa'da 658 yıllık tarihi I. Murad Hüdavendigar Cami'nin geçtiğimiz aylarda şiddetli lodos nedeniyle çatısındaki kurşunlar uçmuştu. Aradan geçen zaman içerisinde tadilatı yapılmayan ecdat yadigarı bakımsızlıktan kendi haline terk edildi. Ayrıca günümüze kadar dimdik ayakta kalan ecdat yadigarı tarihi caminin çevresindeki yıkılmaya yüz tutmuş ucube yapılar turizme balta vuruyor.

Bursa'da Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit düşen tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar Han tarafından 1363 - 1366 yılarında inşa ettirilen tarihi caminin, geçtiğimiz aylarda şiddetli lodos fırtınası yüzünden çatısındaki kurşunlar uçtu. UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan camide henüz tadilata başlanmadı. Bakımsızlık nedeni kendi haline bırakılan cami rutubet riski ile karşı karşıya kaldı.

"1970'li yıllarda en güzel günlerini yaşadı"

Çekirge Mahallesi Muhtarı Coşkun Alındaş, "I. Murad Hüdavendigar Camii, Çekirge Mahallesi'nin ilk yapılarından bir tanesi. 1300'lü yılların sonunda inşa edildi. 600 senelik bir yapı. Çevresinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş yüksek yapılardan dolayı vatandaşlar camiyi göremiyor. Cami Çekirge Meydanı'ndan gözükmüyor. Hoca camide sala veriyor, mahalleden mevtanın sesini anlayamıyoruz. Turistler geliyor oturacak yer yok. Caminin üstündeki kurşun levhalar geçen sene lodostan dolayı uçtu. Vakıflara dilekçeler verdik fakat ilgilenen olmadı. İleriki zamanlarda rutubetten dolayı cami zarar görecek. Burayı Bursa'nın misafir odası diye tabir ediyoruz. Gelen turistler camiyi görmek istiyor. Oturup çay, kahve içmek manzarayı seyretmek istiyor fakat oturacak mekan yok. Mahalleye artık turist gelmiyor. Burası 1970'li yıllarda tarihinin en güzel günlerini yaşadı fakat 50 sene sonra hiçbir yatırım yapılmadı. Eylül, ekim aylarında şiddetli lodosun etkisiyle çatı kalktı. Vakıflara gidip dilekçe verdim fakat hiçbir ilgilenilmedi. Bu şehrin yıkılıp yeniden yapılması lazım, başka çıkar yolu yok. Burası UNESCO Dünya Mirası olduğu için bunu belediyelere vakıflara da bir külliyet bindirmeyecek. UNESCO'dan alınan yardımlarla burası ihya edilecek. Bu kadar basit ama bunu yapacak görevliler olması lazım. Burası Çekirge Mahallesi'nin gururu sayılan bir yer" şeklinde konuştu.