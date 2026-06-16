67 yıllık evlilik, 11 çocuk... 6 saat arayla can verdiler - Son Dakika
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67 yıllık evlilik, 11 çocuk... 6 saat arayla can verdiler

67 yıllık evlilik, 11 çocuk... 6 saat arayla can verdiler
16.06.2026 16:46
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 67 yıllık evli ve 11 çocuk sahibi olan 96 yaşındaki Abdullah İspir ile 86 yaşındaki Döne İspir, 6 saat arayla hayatını kaybetti. İspir çifti, çocukları, torunları ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta, acı olay, Andırın ilçesi Boztopraklı Mahallesi’nde yaşandı. Döne İspir (86), geçen hafta çarşamba günü rahatsızlandı. Yakınlarının Kadirli Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Döne İspir, yoğun bakıma alındı.

EŞİNİN ARDINDAN RAHATSIZLANDI

DHA'daki habere göre doktorlar, Döne İspir’in rahatsızlığının yaşlılığa bağlı olduğunu belirtirken, eşi Abdullah İspir de (96) pazar günü rahatsızlandı.

6 SAAT ARAYLA CAN VERDİLER

Çocukları tarafından Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen Abdullah İspir, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı ayrı hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedaviye alınan İspir çiftinden Döne İspir dün saat 03.00 sıralarında, Abdullah İspir ise 09.00 sıralarında doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi.

67 YILDIR EVLİYDİLER

Ömürlerinin 67 yılını birlikte geçirip 6 saat arayla ölen Abdullah İspir ile Döne İspir’in cenazeleri, Boztopraklı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Andırın, İspir, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 67 yıllık evlilik, 11 çocuk... 6 saat arayla can verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Rahmetlilere 67 yıl önce biri Allah ayırmasın diye dua etmiş demekki duası kabul olmuş Mekanlari cennet olsun ne mutlu onlara 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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