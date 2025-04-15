7 Yaşındaki Çocuk 4 Gündür Kayıp

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine gelen Karanfil ve İbrahim Timi'nin (28) 7 yaşındaki oğlu Cumali'den 12 Nisan sabahından beri haber alınamıyor. En son oyun oynamak için çadırdan ayrılan Cumali'yi arama çalışmaları 4 gündür sürüyor.

4 GÜNDÜR ARANIYOR

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Polis Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar', jandarmaya ait arama kurtarma ve sualtı timi, AFAD ve itfaiyeye ait kurtarma timleri 4 gündür bölgede çalışmalarına devam ediyor. 162 personelin yer aldığı arama faaliyetlerinde 37 araç, 5 bot, 3 balıkçı teknesi ve jandarmaya ait cayrokopter yer alıyor.

EN SON BALIK TUTARKEN GÖRÜLMÜŞ

Cumali'nin, 12 Nisan günü arkadaşları ve bölgedeki diğer aileler tarafından dere kenarında elindeki kovayla balık tutmaya çalışırken görüldüğü öğrenildi. K-9 arama-kurtarma köpeği derenin bir noktasına tepki verince, ekipler de bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TERLİK BULUNMUŞTU

Öte yandan dün jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu. Anne Karanfil Timi, "Allah rızası için bulun kuzumu" diyerek ağıt yaktı.