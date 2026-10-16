7 yaşındaki kızını öldüren baba, Beşiri Cezaevi'nde intihar etti - Son Dakika
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7 yaşındaki kızını öldüren baba, Beşiri Cezaevi'nde intihar etti

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7 yaşındaki kızını öldüren baba, Beşiri Cezaevi\'nde intihar etti
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Batman'da 7 yaşındaki kızını öldürüp cesedini kömürlükte saklayan 40 yaşındaki baba, tutuklu olduğu Beşiri Kapalı Cezaevi'nde yaşamına son verdi. Cenazesinin Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildiği belirtildi.

Batman'da 7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra cansız bedenini kömürlükte saklayan 40 yaşındaki Ö.F.A., tutuklu bulunduğu Beşiri Kapalı Cezaevi'nde yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık üç yıldır cezaevinde bulunan Ö.F.A.'nın, kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi. Ö.F.A.'nın cenazesinin Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildiği belirtildi.

Olay, 30 Ocak 2023 tarihinde Batman'ın Beşevler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Ö.F.A., ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki kızı Adara Arslan'ı boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini akrabalarının evinin avlusundaki kömürlüğe götürerek odun ve kömür çuvallarının altına saklamıştı.

Çocuğu kömürlükte hareketsiz halde bulan ev sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük kızın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayın ardından İstanbul'a kaçmaya çalışırken otobüste yakalanan Ö.F.A., gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA
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