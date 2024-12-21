79 Yaşındaki Kadın Denizde Boğuldu

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Pendik'te denize atlayan 79 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti

Yaşlı kadının denize atladığı an güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Pendik Sahil'de denize atlayan 79 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti. Kadının denize atladığı an kameraya yansıdı.

Olay 13.20 sıralarında Pendik Sahil'de meydana geldi. Balıkçı barınaklarının yanına gelen 79 yaşındaki Azime Aydemir isimli kadın bir süre beklettikten sonra denize atladı.

Denizde hareketsiz bir şekilde kadını gören vatandaşlar polis, 112 sağlık ekiplerine ihbar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi oluştururken dalgıç polisler kadının cansız bedenini sudan çıkarttı. Sudan cansız bedeni çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kadının denize atlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının bir müddet sahilde bekledikten sonra denize atladığı görüldü. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.