8 Aylık Hamile Hırsız 6 Gün Sonra Tutuklandı

8 aylık hamile diye serbest bırakılan hırsız 6 gün sonra hırsızlık yapınca tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da girdiği evden ziynet eşyası çalan 8 aylık hamile kadın 6 gün önce hamile olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Ancak aynı kadın yine girdiği başka bir evden ziynet eşyası ve para çalınca bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan 8 aylık hamile 4 çocuk annesi B.Y.6 gün önce girdiği evden ziynet eşyası çaldığı için polisin takibi sonucu yakalandı ve 8 aylık hamile olduğu için savcının talimatıyla ifadesi alınıp serbest bırakıldı. B.Y. İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kapı dilini aparatla düşürerek girdiği evden ziynet eşyası ve para çaldı. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.Y., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan B.Y., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

B.Y. hakkında daha önce yapmış olduğu hırsızlık suçlarından toplam 22 yıl hapis cezasının bukunduğu ve hamile ve küçük çocuğu olduğu için bu cezasının geçici süreyle ertelendiği öğrenildi.