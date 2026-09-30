Oğlu Kuzey Yağız 8 gündür kayıp olan Hasan Aktaş'ın Kepez'deki dairesi, o İstanbul'dayken yandı - Son Dakika
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Oğlu Kuzey Yağız 8 gündür kayıp olan Hasan Aktaş'ın Kepez'deki dairesi, o İstanbul'dayken yandı

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Oğlu Kuzey Yağız 8 gündür kayıp olan Hasan Aktaş\'ın Kepez\'deki dairesi, o İstanbul\'dayken yandı
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Kepez Teomanpaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında oturan Hasan Aktaş, 23 Eylül'den beri haber alınamayan 15 yaşındaki oğlu için bir televizyon kayıp programına katılmak üzere İstanbul'a gitmişti. Boş dairedeki yangını yanık kokusu alan komşular 112'ye bildirdi; itfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangının, yatakta unutulan powerbanktan çıktığı değerlendiriliyor.

Antalya'da 8 gündür kayıp olan oğlunun bulunması için özel bir TV kanalındaki programa katılmak üzere İstanbul'a giden babanın evinde yangın çıktı.

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2295. Sokak'taki 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aktaş'ın oturduğu dairede kimse bulunmadığı sırada yangın çıktı.

YANIK KOKUSUNU KOMŞULAR FARK ETTİ

Daireden gelen yanık kokusunu fark eden komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yatak odasında başlayan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri dairede duman tahliyesi yaparken, yatakta unutulan powerbanktan çıktığı değerlendirilen yangında dairede hasar meydana geldi.

15 YAŞINDAKİ OĞLU 23 EYLÜL'DEN BERİ KAYIP

Ev sahibinin, oğlunun bulunması için İstanbul'a gittiği ortaya çıktı. Hasan Aktaş'ın, 23 Eylül'de evden kuzenine ait motosikletle ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen ve kayıp olarak aranan 15 yaşındaki oğlu Kuzey Yağız Aktaş'ın bulunması için özel bir TV kanalında yayınlanan kayıp programına katılmak üzere İstanbul'a gittiği öğrenildi.

KOMŞUSU: HEM ANNE HEM BABA OLDU

Aktaş'ın komşularından İlknur Bodur, "Saat 6 gibi işten geldim. Çocuklar yanık kokusu aldıklarını söyledi. Komşular da kokuyu aldıklarını söyledi. Ev sahibi ulaştı, 'Abla bir iner misin aşağıya' dedi. Çocuğu balkondan içeriye soktuk. Yangına müdahale etmeye çalışırken 112'yi aradık. Komşumuz da 1 gün önce İstanbul'a gitti. Oğlu kayıp 8 günden beri, televizyon programına katılmak için. İyi bir aileydi, baba tek başına bakıyordu çocuğuna, hem anne hem baba oldu" dedi.

Kaynak: İHA
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