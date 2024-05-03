3.Sayfa

8 kişinin öldüğü olayın duruşmasına basın mensupları alınmadı

Mahkeme heyeti başkanı gerekçe göstermeden davayı basına kapattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazanın duruşmasına devam edilirken, mahkeme heyeti başkanı gerekçe göstermeden davaya basın mensuplarını almadı. Duruşmaya katılanlar ve avukatlar ise ısrarlara rağmen açıklama yapmaktan kaçındı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında 22 Temmuz 2023'de meydana geldi. Berat K. idaresindeki 03 M 5906 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole düşüp ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada, çalıştıkları kiraz bahçesinden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava bugün görülen 2. Duruşma ile devam etti.

Dava 12 Temmuz'a ertelendi,

Duruşmada sanık Berat K., mağdur yakınları ve avukatları hazır bulundu. Kamuoyunu yakından ilgilendiren davada mahkeme heyeti başkanı gerekçe göstermeden duruşmaya basın mensuplarına almayarak 'basına kapalı' ibaresi kullanarak mübaşire gazetecilerin alınmaması yönünde talimat verdi. Yaklaşık yarım saat süren duruşma sonrası dava 12 Temmuz'a ertelenirken, tutuklu sanık Berat K.'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.