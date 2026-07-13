Adalet Bakanı Gürlek: "Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde; örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır. " - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › 81 ilde dev operasyon: 968 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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