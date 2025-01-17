81 yaşındaki kadın eşi tarafından uykusunda pompalı tüfekle öldürüldü - Son Dakika
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81 yaşındaki kadın eşi tarafından uykusunda pompalı tüfekle öldürüldü

81 yaşındaki kadın eşi tarafından uykusunda pompalı tüfekle öldürüldü

Mardin Mazıdağı'nda 81 yaşındaki Latife Kaya, uykusunda eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

17.01.2025 01:10
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Mardin'de 83 yaşındaki bir adam, 81 yaşındaki karısını uykusunda pompalı tüfekle öldürdü.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, gece saatlerinde Mazıdağı ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali K. (83), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde uyuyan eşi Latife Kaya'ya pompalı tüfekle ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 81 yaşındaki Latife Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Kaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 81 yaşındaki kadın eşi tarafından uykusunda pompalı tüfekle öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yıldıray yanık:
    Beyin özürlü bunak, 81 yaşındaki bir nenenin kime ne günahı olurki, kendi ahiretinide yakmış, 27 2 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    Akıl sağlığı yerinde olmadığı kesin , insanın Allah'a yöneldiği bu yaşta hayat arkadaşının canına kıyması izahı mümkün değil biz büyüklerimizi böyle biliriz Allah rahmet eylesin mübarek cuma gecesi hürmetine 18 1 Yanıtla
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