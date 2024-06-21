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Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

İmamoğlu\'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi\'nin verdiği rakam arasında uçurum var

881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı

ANKARA - 60 ilde gerçekleştirilen göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda 21 bin 396 kimlik kontrolü yapılırken 881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı

Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığının koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar Arife Günü ve Kurban Bayramı olan 15-19 Haziran tarihleri süresince de devam etti.

5 günde 21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı

Denetimler, 60 ilde Mobil Göç Noktası Araçlarının desteğiyle gerçekleştirildi. 15-19 Haziran tarihleri arasında, 75'i İstanbul'da olmak üzere toplam 165 Mobil Göç Noktası aracı ile 21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı.

881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim ve uygulamalar kapsamında 5 günlük süre boyunca Türkiye genelinde mobil göç araçlarının desteğiyle tespit edilen 881 düzensiz göçmen, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.