881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı - Son Dakika
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881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı

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Türkiye genelinde gerçekleştirilen göçmen tespiti ve yakalama çalışmaları sonucunda 21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı ve 881 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi.

21.06.2024 17:40
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881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı

ANKARA - 60 ilde gerçekleştirilen göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda 21 bin 396 kimlik kontrolü yapılırken 881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı

Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığının koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar Arife Günü ve Kurban Bayramı olan 15-19 Haziran tarihleri süresince de devam etti.

5 günde 21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı

Denetimler, 60 ilde Mobil Göç Noktası Araçlarının desteğiyle gerçekleştirildi. 15-19 Haziran tarihleri arasında, 75'i İstanbul'da olmak üzere toplam 165 Mobil Göç Noktası aracı ile 21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı.

881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim ve uygulamalar kapsamında 5 günlük süre boyunca Türkiye genelinde mobil göç araçlarının desteğiyle tespit edilen 881 düzensiz göçmen, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı
Kaynak: İHA

Türkiye, Göçmen, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 881 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı - Son Dakika
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