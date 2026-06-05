9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu

9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu
05.06.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Esperli'den 9 gündür haber alamayan komşuları, evden gelen kötü koku üzerine ekiplere haber verdi. İtfaiyenin açtığı daireye giren ekipler, Esperli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.

Edirne'de yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Esperli'den 9 gündür haber alamayan komşuları, evden gelen kötü koku üzerine durumu ekiplere bildirdi. Eve giren ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Edirne'nin Barutluk Mahallesi Mumhane Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Esperli'den yaklaşık 9 gündür haber alamayan komşuları, daireden kötü kokular gelmesi üzerine yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAPIYI İTFAİYE AÇTI

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren sağlık görevlileri, Hüseyin Esperli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı çalışmaların ardından Esperli'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın şüpheli ölüm kapsamında değerlendirilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Edirne, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

11:23
Aziz Yıldırım’dan 25 milyon euroluk yıldız
Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:47
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 11:35:40. #7.13#
SON DAKİKA: 9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.