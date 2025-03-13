9 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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9 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki Robin Berat, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

13.03.2025 19:28
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İlkokul öğrencisini 17 yaşındaki sürücü böyle ölüme götürmüş

Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, ailesi 17 yaşındaki şüphelinin ağır cezada yargılanıp ceza almasını istedi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencisi Robin Berat'ın karnesini aldıktan bir gün sonra hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, ailesi 17 yaşındaki şüphelinin ağır cezada yargılanıp ceza almasını istedi.

Kaza, 18 Ocak'ta Elbistan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Y.D. idaresindeki otomobille seyir halindeyken yaya geçidinde annesiyle beraber yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Robin Berat Güner'e çarptı. Kazada Güner, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa bir anda otomobilin çarpma anları yer aldı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan ancak polis ekiplerince yakalanan sürücü ise tutuklandı.

Kazanın ilk duruşması ise 3 gün önce Elbistan Adliyesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan anne Elif ile baba İbrahim Güner, şüphelinin asliye ceza yerine ağır cezada yargılanmasını talep etti. Mahkeme duruşmayı 14 Nisan'a erteledi.

Aile şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi

Gözyaşları ile adalet istediklerini belirten anne Elif ile baba İbrahim Güner açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olayı anlatan anne Elif Güner, "Beraber gidiyorduk yaya yoluna girdik baktık soldan bir araba geldi ona yol verdik gitti. Aynı şekilde sağa baktık bir araba geldi oğluma vurmasıyla bir şey yapamadım. Oğlum havada uçtu gitti. Sürücü kaçtı gitti. Oğlumun yanına gidemedim kalkamadım yerimden. Karne hevesini yaşayamadı ve hediyelerini alamadan gitti. Ben adalet istiyorum. Başka anneler yanmasın. Kimse benim yaşadığımı yaşamasın. Ha arabayla vurdun ha silahla vurdun ne fark ediyor" dedi.

Olayın yaşandığı günden itibaren acı içinde olduklarını aktaran baba İbrahim Güner ise "Biz adalet istiyoruz yaya geçidinden geçmesek nereden geçeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Otomobil, trafik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 9 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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