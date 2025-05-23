9 Yıl Sonra İtiraf: Üvey Baba Cinayet İşledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

9 Yıl Sonra İtiraf: Üvey Baba Cinayet İşledi

23.05.2025 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da 9 yaşındaki Arda Karaman'ın cinayeti, üvey babanın itirafıyla gün yüzüne çıktı.

Sesinden rahatsız olduğu 9 yaşındaki üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı

Üvey baba cinayet işledi, öz annesi gizledi

Anne ve üvey babanın kan donduran planı: 9 yıllık cinayet itirafla ortaya çıktı

ISPARTA - İstanbul'da 2016 yılında hayatını kaybeden engelli 9 yaşındaki Arda Karaman'ın ölümüyle ilgili iddialar üzerine gözaltına alınan üvey baba, Isparta Emniyeti'nde cinayeti itiraf etti. Üvey baba, sesinden rahatsız olduğu için çocuğu öldürdüğünü söyledi. Çocuğun üvey babası ve annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'nın Senirkent ilçesi Büyükkabaca Köyü'nde 2013 yılında kaybolan Mehmet Çetin'e ilişkin soruşturma devam ederken, bir televizyon programına bağlanan tanığın açıklamaları üzerine farklı bir olay gündeme geldi. Yayında, Mehmet Çetin dosyası ile ilgili programa katılan Fatma Çavdar'ın eski kayınvalidesi Remziye Y.'nin, Fatma Çavdar'ın bir yakınına Arda Karaman'ın Fatma Çavdar'ın eşi Hüseyin Çavdar tarafından öldürüldüğünü söylediği öne sürüldü. Fatma Çavdar, olayla ilgili olarak ilk ifadesinde ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını belirtirken, daha sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle bu iddiayı dile getirdiğini ve karakoldaki ifadesini geri çektiğini belirtti. Ancak bir başka tanığın da benzer yönde beyanda bulunması üzerine soruşturma derinleştirildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında hayatını kaybeden 9 yaşındaki engelli Arda Karaman'ın ölümüne ilişkin iddialar doğrultusunda Fatma ve Hüseyin Çavdar çiftini gözaltına aldı.

Cinayet itirafı ve tutuklama

20 Mayıs'ta Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin Çavdar, emniyetteki üçüncü gününde çok ses yaptığı gerekçesiyle çocuğu öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çavdar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne Fatma Çavdar ise ifadesinin ardından "suça yardım etme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Çetin dosyasında yeni gözaltılar

Öte yandan, 2013 yılında kaybolan Mehmet Çetin dosyasında ise yeni gelişmeler yaşandı. Çavdar çiftinin gözaltına alındığı gün, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. de gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Karaman, Cinayet, Isparta, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 9 Yıl Sonra İtiraf: Üvey Baba Cinayet İşledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor
Erdoğan’ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde

20:09
Fatih Belediye Başkanı Turan’dan CHP lideri Özel’e jet cevap: Hemen bugün açıklasın
Fatih Belediye Başkanı Turan'dan CHP lideri Özel'e jet cevap: Hemen bugün açıklasın
19:59
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
19:28
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
18:45
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı Savcıya suikast planlamışlar
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar
10:12
Galatasaray’dan bomba Osimhen hamlesi
Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi
09:59
UEFA’dan madalya skandalı 3 futbolcuya yetmedi
UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi
09:56
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
09:43
İmamoğlu’nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
09:42
Yenidoğan Çetesi’nin kullandığı hastane satılıyor Bedeli dudak uçuklattı
Yenidoğan Çetesi'nin kullandığı hastane satılıyor! Bedeli dudak uçuklattı
09:37
İş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
09:35
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 22:18:20. #7.13#
SON DAKİKA: 9 Yıl Sonra İtiraf: Üvey Baba Cinayet İşledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.