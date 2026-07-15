96 Yaşındaki Adam Giresun'da Kayboldu - Son Dakika
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96 Yaşındaki Adam Giresun'da Kayboldu

96 Yaşındaki Adam Giresun\'da Kayboldu
15.07.2026 13:48
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Bursa'dan Giresun'a gelen 96 yaşındaki Bahri Civelek, Kuşköy'de kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

Bursa'dan memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesinin Kuşköy köyüne gezmeyen gelen 96 yaşındaki yaşlı şahıs kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan gezmek amacıyla geldiği memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de cuma gününden bu yana Bahri Civelek'ten haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarıyla bölgede arama çalışması başlatıldı. Çanakçı Deresi ve çevresinde yoğunlaştırılan aramalara AFAD, Jandarma, Jandarma Komando, JASAT ve AKUT Arama Kurtarma ekipleri katılıyor. Ekiplerin bölgede arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, Bahri Civelek'i gören veya yerini bilen vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Giresun, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 96 Yaşındaki Adam Giresun'da Kayboldu - Son Dakika

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