AB, Rusya'ya Yaptırımları Genişletiyor - Son Dakika
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AB, Rusya'ya Yaptırımları Genişletiyor

23.07.2026 11:43
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AB, Rus petrol fiyat tavanını 12 ay dondurup LNG istisnasını devam ettirmeye karar verdi.

Avrupa Birliği (AB), Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanının 12 ay daha dondurulmasını ve Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) üçüncü ülkelere transferine yönelik bir yıllık istisnanın devam etmesini öngören 21'inci yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını sürdürme kararı aldı. AB büyükelçileri, Moskova'ya baskıyı artırmayı hedefleyen 21'inci yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Yeni paket kapsamında Rus petrolüne yönelik fiyat sınırının mevcut seviyede 12 ay daha dondurulması ve Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) üçüncü ülkelere transferine ilişkin istisnanın devam etmesi öngörülüyor.

Yaptırım paketinin teknik hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, paketin resmi olarak kabul edilmesi için yazılı onay süreci bugün öğleden sonra başlatılacak. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Dış Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AB, Rusya'ya Yaptırımları Genişletiyor - Son Dakika

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