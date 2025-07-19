Abadan Rafinerisi'nde Yangın: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Abadan Rafinerisi'nde Yangın: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

19.07.2025 22:15
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İran'ın Abadan kentindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında bir işçi yaşamını yitirdi.

İran'ın Abadan kentinde bulunan Abadan Petrol Rafinerisi'nde çıkan yangında bir çalışan hayatını kaybederken, alevler kontrol altına alındı.

İran'ın güneybatısındaki Abadan kentinde bulunan ülkenin en büyük petrol rafinerisi Abadan Petrol Rafinerisi'nde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Abadan Petrol Rafinerisi Şirketi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah meydana gelen yangında bir çalışanın hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, alevlerin itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tamamen söndürüldüğü ve rafineride üretimin diğer ünitelerin boş kapasitesi kullanılarak kesintisiz şekilde sürdüğü kaydedildi.

Yapılan ilk teknik incelemelere göre yangının 70 numaralı ünitedeki pompalardan birinde meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı tespit edilirken, şu ana kadar herhangi bir sabotaj ya da insan kaynaklı müdahale izine rastlanmadığı bildirildi.

Rafinerinin önemi

Abadan Petrol Rafinerisi, İran ve Orta Doğu'nun en eski ve en büyük rafinerileri arasında yer alıyor. 20'nci yüzyılın başlarında faaliyete geçen tesis, İran'ın enerji altyapısında stratejik bir rol üstleniyor. Yıllar içinde yapılan kapsamlı modernizasyon ve geliştirme çalışmalarıyla kapasitesi artırılan rafineri, yalnızca İran için değil, bölge ülkeleri açısından da önemli bir rafinaj merkezi konumuna gelmiş durumda. Tesiste benzin, motorin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve çeşitli diğer petrol ürünleri üretiliyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Abadan Rafinerisi'nde Yangın: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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