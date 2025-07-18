Abana\'da İş Makinesi Kadını Ezdi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde güneşlendiği sırada iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden kadının kimliği tespit edildi.

Olay, öğlen saatlerinde Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde güneşlenmek için uzanan kadın, bölgede temizlik yapan iş makinesinin altında kaldı. İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği kadın hayatını kaybederken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen kadının yanında kimliğinin bulunmadığı ve telefonunun da kırıldığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Morgda yapılan parmak izi incelemesiyle hayatını kaybeden kadının 65 yaşındaki Nergiz Acar olduğu tespit edildi. Nergiz Acar'ın morgdaki otopsi işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU