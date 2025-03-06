ABD'de 7 yıldır kayıp olan çocuk bulundu - Son Dakika
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ABD'de 7 yıldır kayıp olan çocuk bulundu

ABD'nin Colorado eyaletinde, 7 yıl önce kaybolan Abdul Aziz Khan, 23 Şubat'ta bulundu. Douglas County Şerif Departmanı, çocuğun annesi Rabia Khalid'in gözaltına alındığını açıkladı. Polis, bir ev sahibinin güvenlik kameralarından yabancı kişilerin mülküne girdiğini bildirmesi üzerine olay yerine gitti. Evde iki yetişkin ve araçta bekleyen iki çocuk tespit edildi.

06.03.2025 11:38
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ABD'nin Colorado eyaletinde, 7 yıl önce kaybolan Abdul Aziz Khan 23 Şubat'ta bulundu. Douglas County Şerif Departmanı, çocuğun annesi Rabia Khalid'in gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, Highlands Ranch bölgesinde bir ev sahibinin güvenlik kameralarından yabancı kişilerin mülküne girdiğini bildirmesi üzerine olay yerine gitti. Evde iki yetişkin ve araçta bekleyen iki çocuk tespit edildi. Şüphelilerin kimlik sorgulamasında, kadının 40 yaşındaki Rabia Khalid olduğu ve hakkında çocuk kaçırma suçlamasıyla arama kararı bulunduğu belirlendi. Yanındaki erkek ise 42 yaşındaki Elliot Blake Bourgeois olarak tespit edildi. Khalid ve Bourgeois, ikinci derece adam kaçırma, sahtecilik, kimlik hırsızlığı, polise yanlış bilgi verme ve izinsiz giriş suçlamalarıyla tutuklandı. Çocuklar koruma altına alındı. Şu anda 14 yaşında olan Abdul Aziz Khan'ın babası Abdul Khan ile annesi arasında 2014 yılından bu yana velayet anlaşmazlığı yaşandığı, Khalid'in 2017'de mahkeme duruşmasına katılmadıktan sonra çocuğuyla birlikte kaybolduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'de 7 yıldır kayıp olan çocuk bulundu - Son Dakika

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