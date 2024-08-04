ABD'de California'da Orman Yangını Yayılıyor

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ABD'de California eyaletindeki "Park Yangını" giderek yayılırken, eyalet tarihinin en büyük 4'üncü orman yangını oldu. Şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alan küle döndü.

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz'da çıkan "Park Yangını" giderek yayılıyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre Park Yangını, eyalet tarihinin en büyük 4'üncü orman yangını oldu. Alevler şu ana kadar 401 bin 279 dönümlük alanı küle çevirdi. Yanan alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu belirtildi. Alevlere 6 binden fazla itfaiyeciyle müdahale sürerken, 11 gün önce başlayan yangından bu yana 560'tan fazla ev ve diğer yapı kullanılamaz hale geldi. Alevlerin şu ana kadar yalnızca yüzde 30'u kontrol altına alınabildi.

Yangın nedeniyle 4 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Yangını çıkaran şahıs tutuklanmıştı

Öte yandan, yangını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, 25 Temmuz'da tutuklanmıştı. Sabıkalı olduğu belirtilen Stout'un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenilmişti. - CALİFORNİA