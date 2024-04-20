ABD'de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü - Son Dakika
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ABD'de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü

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ABD'nin Washington eyaletinde, biri 7, diğeri 11 yaşında olan internetten tanıştığı 2 kız çocuğuyla otelde buluşma planı yaptığı belirtilen 67 yaşındaki kişiye polis baskın düzenledi. Odanın önünde yaşanan çatışmada şahıs vurularak öldürülürken, o anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

20.04.2024 23:15
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ABD'nin Washington eyaletinde, biri 7, diğeri 11 yaşında 2 kız çocuğuyla otelde buluşma planı yaptığı belirtilen 67 yaşındaki kişi, polisle girdiği silahlı çatışmada öldü.

POLİSİ GÖRÜNCE SİLAHINA DAVRANDI

Seattle polisi tarafından paylaşılan olay videosunda, ismi verilmeyen şüphelinin bir otel binasında 7 ve 11 yaşlarında 2 kız çocuğunun kaldığını düşündüğü odanın önünde polisle arbede yaşadığı görülüyor.

ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Zanlıya müdahale eden polis memurunun vücut kamerasından elde edilen görüntülerde, çocuklarla buluşmayı bekleyen şüphelinin karşısında polisi bulunca tabanca çıkardığı ve bunun üzerine 3 polis memuru tarafından defalarca ateş edilerek vurulduğu anlar yer alıyor.

İNTERNETTE TANIŞTIĞI KÜÇÜK ÇOCUKLARLA BULUŞMAYI PLANLIYORDU

ABD medyasında çıkan haberlerde de internetten tanıştığı kız çocuklarıyla buluşacağını düşünen zanlının, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medyada, suçunun henüz netleşmediği ve niyetinin tam olarak bilinmediği gerekçesiyle şüphelinin öldürülmesi yerine tutuklanıp yargılanması gerektiğini savunanlar oldu. ABD'de polis memurları hayatlarının tehlikede olduğunu hissettiklerinde tepki vermek üzere eğitiliyor ve böyle bir durumda Amerikan yasaları polislere ölümcül güç kullanma hakkı veriyor.

ABD\'de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de iki küçük kızla buluşmaya çalışan yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emir Kozcu: İşte adalet budur. 38 0 Yanıtla
  • Gursel kalen: Polislerin ellerine sağlık 35 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Amerikalı kardeşlerimiz işini bilir helal olsun hak edene hakettiği gibi bravo 25 1 Yanıtla
  • Okan: ülke dediğin böyle olacak mahkemelere kalmamali bazı suçların cezasi 18 0 Yanıtla
  • Murat Itibar: helal olsun adamlara işlerini biliyolar adalet böyle olacak al icerde besle burda sık kafasına 10 0 Yanıtla
  • Erkut Köse: Suçunun henüz netleşmediği ve niyetinin tam olarak bilinmediği gerekçesi gibi düşünler nasıl bunu düşünüyorlar hayret bir şey hem silahla gitmiş hem hotelde buluşma hem iki tane küçücük çocuk başka ne niyet olabilirmişki ödevmi yapacak bu şartlarda 8 0 Yanıtla

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