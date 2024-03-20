ABD'de inşaat halindeki 72 katlı gökdelenin çatısında yangın çıktı.
ABD'nin New York kentinde bulunan inşaat halindeki 72 katlı gökdelenin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yetkililer, yangının gökdelenin çatısındaki havalandırma sisteminde yerel saatle 09.20 sıralarında başladığını aktararak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın yerel saatle 10.00 sıralarında söndürüldü. - NEW YORK
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü, minibüs ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın olağan tutukluluk incelemesi yapıldı. Tutukluların ifadeleri SEGBİS ile alındı. Tutukluların her biri için ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
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