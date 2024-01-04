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ABD'de Jeffrey Epstein Davasıyla Bağlantılı İsimler Açıklandı - Son Dakika
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ABD'de Jeffrey Epstein Davasıyla Bağlantılı İsimler Açıklandı

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein davasıyla bağlantılı kişilerin isimleri açıklandı. İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Donald Trump ve Michael Jackson gibi ünlü isimler belgelerde yer alıyor. Epstein'ın iyi bağlantılara ve geniş bir çevreye sahip olduğu belgelerle ortaya kondu.

ABD\'de Jeffrey Epstein Davasıyla Bağlantılı İsimler Açıklandı
04.01.2024 - 12:05,
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ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve bulunduğu cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein davasıyla bağlantılı kişilerin isimleri açıklandı. İsimler arasında İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Donald Trump ve ünlü şarkıcı Michael Jackson da yer alıyor.

ABD'li yargıç Loretta Preska, fuhuş ağı oluşturmakla ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein'in suç ortağı ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell hakkındaki dava kapsamında belgelerin yayınlanması talimatını verdi. Yayınlanan belgelerde Prens Andrew, Bill Clinton, Donald Trump ve Michael Jackson gibi önemli isimler yer alıyor. Kayıtlarda adı geçen 100'den fazla kişiden bir kısmının görevi kötüye kullanmakla suçlandığı, bazılarının çeşitli iddialarda bulunduğu ve potansiyel tanıklar olduğu belirtildi. Belgelerde çok sayıda ismin yer alması Epstein'ın iyi bağlantılara ve geniş bir çevreye sahip olduğunu ortaya koydu.

Mahkeme belgelerine göre Johanna Sjoberg adlı bir kadın Mayıs 2016'da verdiği ifadede, 2001'de İngiltere Prensi Andrew'in Epstein'ın Manhattan'daki dairesinde koltukta otururken göğsüne dokunduğu iddia etti.

Belgelerde adı geçen eski ABD Başkanı Clinton'la ilgili bir suçlama bulunmazken, kayıtlara göre Sjoberg ifadesinde, Epstein'ın kendisine Clinton'un da "kadınları genç yaşta sevdiğini" söylediğini belirtti. Kayıtlar arasında ayrıca Clinton'ın Epstein'ın özel jetiyle seyahat ettiğini doğrulayan Maxwell'in ifadesi de yer alıyor.

Belgelerde Eski Başkan Trump'ın görevini kötüye kullandığına yönelik bir iddia yer almıyor. Ancak Sjoberg bir ifadesinde Epstein'ın New Jersey'deki kumarhanelerden birine giderken Trump'tan söz ettiğini ve onunla iletişime geçeceğini söylediğini belirtiyor.

Sjoberg ayrıca ifadesinde Michael Jackson ve sihirbaz David Copperfield ile Epstein aracılığıyla tanıştığını belirtti, ancak onlarla ilgili olumsuz bir iddiada bulunmadı.

İntihar etmişti

ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti.

İngiliz medya patronu Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell, Epstein'ın suçlarındaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıç Loretta Preska Aralık ayında, istismara uğrayan Virginia Giuffre'nin, Ghislaine Maxwell'e karşı 2015 yılında açtığı hakaret davası kapsamında belgelerin kamuya açıklanması gerektiğine karar vermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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