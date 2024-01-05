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Amerika'da Öğretmen, Öğrencisine Bekaretini Almak İstediğini Söyledi - Son Dakika
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Amerika'da Öğretmen, Öğrencisine Bekaretini Almak İstediğini Söyledi

Amerika'da 32 yaşındaki lise öğretmeni Tatum Hatch, 15 yaşındaki öğrencisine attığı mesajlarla bekaretini almak istediğini söyledi ve öğrencisini cinsel ilişkiye ikna etti. Bu durum, öğrencinin babasına anlatması ve ardından polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Baba, öğretmenin oğluyla uzun süreli bir ilişkisi olduğunu belirtti. Öğretmenin telefonunda öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar ve mesajlar bulundu.

Amerika\'da Öğretmen, Öğrencisine Bekaretini Almak İstediğini Söyledi
05.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:55
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Amerika Birleşil Devletleri'nde 32 yaşındaki lise öğretmeni Tatum Hatch, 15 yaşındaki öğrencisine mesaj atıp bekaretini almak istediğini söyledi.

Öğrencisini cinsel ilişkiye ikna eden Hatch, öğrencisi ile arabasında bebeğinin yanında ilişkiye girdi.

Polis, öğrencinin durumu babasına anlatmasından sonra babanın şikayeti üzerine öğretmenin tutuklandığını söyledi.

Baba Hatch'ın oğlu ile uzun süredir ilişki yaşadığını söyledi. 15 yaşındaki çocuğun telefonunu inceleyen polis ekipleri, telefonda Hatch'ın öğrencine 'Biliyorum hiç cinsel deneyimin olmamış. Seninle ilişkiye girip bekaretini almak istiyorum.' mesajlarını tespit etti.

Öğretmenin telefonunda ayrıca öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar da bulundu.

Öğrenci, ifadesinde öğretmenin aralarındaki ilişkiyi kimseye anlatmaması için kendisine para verdiğini söyledi.

Hatch, 10,000 dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldı. Çalıştığı okul iseHatch'ın okul ile ilişkisinin kesildiğini söyledi.

ABD'de kadın öğretmen 15 yaşındaki öğrencisi ile çocuğunun yanında ilişki girdi
ABD'de kadın öğretmen 15 yaşındaki öğrencisi ile çocuğunun yanında ilişki girdi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Amerika Birleşik Devletleri, Baba, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Toplum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amerika'da Öğretmen, Öğrencisine Bekaretini Almak İstediğini Söyledi - Son Dakika


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