ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestoları 8. gününde devam ediyor

3.Sayfa

ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestoları 8'inci gününde devam ediyor.

ABD'nin New York kentinde 18 Nisan'da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. George Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestoları 8. gününe girerken, gösterilere destek verenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Birçok üniversitede polis göstericilere müdahale ederken, başkent polisi henüz George Washington Üniversitesi'nde müdahalede bulunmadı. Göstericiler, geceleri kampüste kurdukları çadırlarda geçiriyor. - WASHINGTON