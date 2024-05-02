ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestoları 8. gününde devam ediyor - Son Dakika
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ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestoları 8. gününde devam ediyor

ABD'nin New York kentinde başlayan ve ülke genelinde yayılan Filistin'e destek gösterileri George Washington Üniversitesi'nde 8. gününe girerken, gösterilere destek verenlerin sayısı artıyor. Polis müdahalesi olmamasıyla birlikte göstericiler, kampüste kurdukları çadırlarda geceleri geçiriyor.

02.05.2024 23:38
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ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestoları 8'inci gününde devam ediyor.

ABD'nin New York kentinde 18 Nisan'da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. George Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestoları 8. gününe girerken, gösterilere destek verenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Birçok üniversitede polis göstericilere müdahale ederken, başkent polisi henüz George Washington Üniversitesi'nde müdahalede bulunmadı. Göstericiler, geceleri kampüste kurdukları çadırlarda geçiriyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestoları 8. gününde devam ediyor - Son Dakika

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