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ABD Deniz Kuvvetleri, Husilerin saldırı girişimini engelledi - Son Dakika
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ABD Deniz Kuvvetleri, Husilerin saldırı girişimini engelledi

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı Koramiral Brad Cooper, Kızıldeniz'de Husiler tarafından Yemen'den uluslararası nakliye hattına doğru gönderilen patlayıcı yüklü insansız deniz aracının müdahalede bulunmadan infilak ettiğini açıkladı. Cooper, saldırının başarısız olduğunu ve herhangi bir hasar ya da can kaybının yaşanmadığını belirtti.

ABD Deniz Kuvvetleri, Husilerin saldırı girişimini engelledi
04.01.2024 - 21:05,  Güncelleme: 21:07
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ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı Koramiral Brad Cooper, Kızıldeniz'de Husiler tarafından Yemen'den uluslararası nakliye hattına doğru gönderilen patlayıcı yüklü insansız deniz aracının müdahalede bulunmadan infilak ettiğini açıkladı.

Husiler, Kızıldeniz'de uluslararası nakliye hattını hedef almayı sürdürüyor. ABD Donanması'nın Orta Doğu'daki kuvvetlerini yöneten ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı Koramiral Brad Cooper, Kızıldeniz'de Husiler tarafından Yemen'den uluslararası nakliye hattına doğru gönderilen patlayıcı yüklü insansız deniz aracının müdahalede bulunmadan infilak ettiğini açıklayarak, bunu başarısız bir saldırı girişimi olarak nitelendirdi.

İnsansız deniz aracının, ABD'ye ait savaş gemilerinin ve bölgede bulunan ticari gemilerin uzağında patladığını aktaran Cooper, patlama nedeniyle herhangi bir hasar ya da can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, "Bölgede faaliyet gösteren gemilerin birkaç mil yakınına kadar geldi ve hepimiz patlamasını izledik" dedi.

ABD, Kızıldeniz için ortak koalisyon kurmuştu

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD'nin öncülüğünde ortak koalisyon kurulmuştu. "Refah Muhafızı Operasyonu" adı verilen çokuluslu güvenlik girişiminde Kızıldeniz'in güneyi ile Aden Körfezi'ni kullanan ticari gemilerin savaş gemileri eşliğinde güvenli geçişinin sağlanması amaçlanıyor. - SANA

Kaynak: İHA
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