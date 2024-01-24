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ABD Donanması eşliğindeki Maersk gemilerine füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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ABD Donanması eşliğindeki Maersk gemilerine füze saldırısı düzenlendi

Danimarka merkezli deniz taşımacılığı şirketi A.P. Moller-Maersk, ABD Donanması eşliğinde Babülmendep Boğazı'nda geçen iki gemisine füze saldırısı düzenlendiğini, birden fazla füzenin ABD Donanması tarafından imha edildiğini açıkladı. Saldırı sonucunda gemilerde ve mürettebatında herhangi bir zarar olmadığı belirtildi.

ABD Donanması eşliğindeki Maersk gemilerine füze saldırısı düzenlendi
24.01.2024 - 19:55,
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Danimarka merkezli deniz taşımacılığı şirketi A.P. Moller-Maersk, ABD Donanması eşliğinde Babülmendep Boğazı'nda geçen iki gemisine füze saldırısı düzenlendiğini, birden fazla füzenin ABD Donanması tarafından imha edildiğini açıkladı.

Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemilere yönelik saldırılar sürüyor. Danimarka merkezli deniz taşımacılığı şirketi A.P. Moller-Maersk tarafından yapılan açıklamada, ABD Donanması eşliğinde Babülmendep Boğazı'ndan kuzeye doğru ilerleyen ABD bandıralı iki gemiye füze saldırısı düzenlendiği belirtilerek, birden fazla füzenin ABD Donanması tarafından imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, "Seyir halindeyken her iki geminin de yakınlarında patlamalar oldu ve ABD Donanması birden fazla füzeyi imha etti" ifadeleri kullanılarak, gemilerin ve mürettebatın saldırıda zarar görmediği ve gemilerin ABD Donanması eşliğinde Aden Körfezi'ne geri döndükleri belirtildi.

Her iki geminin de Maersk'in ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer ABD devlet kurumları için yük taşıyan ABD iştiraki Maersk Line, Limited (MLL) tarafından işletildiği belirtildi. - ADEN

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Aden Körfezi, Danimarka, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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