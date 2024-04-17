ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı - Son Dakika
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ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı

ABD Donanması\'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı

Gazze Şeridi'ne inşa edilecek liman için giden ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri dönmek zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Liman inşaatının durumu ise henüz bilinmiyor.

17.04.2024 18:17
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Liman kurulumu için Gazze Şeridi'ne gitmekte olan ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktığı ve geminin ABD'ye geri dönmek zorunda kaldığı aktarıldı.

İnsani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için inşa edilecek liman için Gazze Şeridi'ne gitmekte olan ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Donanma Sözcüsü, gemideki yangının geçtiğimiz hafta çıktığını ve geminin ABD'ye geri döndüğünü aktardı. Geminin USNS 2nd LT John P. Bobo olduğunu ifade eden sözcü, geminin Gazze Şeridi kıyısına inşa edilecek olan liman için ekipman ve personel taşıdığını aktararak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Sözcü, geminin Florida'ya kendi imkanları ile geri döndüğünü ifade ederek, yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Yaşanan olayın liman inşaatını etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmezken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçtiğimiz haftalarda söz konusu limanın "muhtemelen" 21 Nisan'a kadar hazır olacağını aktarmıştı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Gazze, Ulaşım, Güvenlik, Dış Politika, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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