ABD, İran\'a Deniz Ablukası Başlattı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını duyurarak, İran'a yönelik deniz ablukasının ise TSİ 23.00 itibariyle başladığını bildirdi.

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası başladı. CENTCOM, İran'a yönelik deniz ablukasının TSİ 23.00 itibariyle başladığını duyurarak, "ABD, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine gidip gelen gemilere yönelik deniz ablukasını yeniden başlattı. Şu anda Orta Doğu genelinde 20'den fazla ABD Donanması'na ait savaş gemisi ve yüzlerce askeri uçak görev yapmaktadır. Amerikan kuvvetleri tetikte, etkili ve hazır durumdadır" dedi.

İran'a yeni saldırı dalgası başlattı

CENTCOM ayrıca, İran'a TSİ 22.00 itibariyle yeni saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. CENTCOM, söz konusu saldırının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarını sonlandırmak üzere düzenlendiğini açıkladı. - FLORIDA