ABD, İran'a Saldırılara Devam Ediyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların 11. gecesinde devam ettiğini duyurarak, "Bu saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler için tehdit oluşturma yeteneğini daha da zayıflatmayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların 11. gecesinde devam ettiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı belirtilerek, "Bu saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler için tehdit oluşturma yeteneğini daha da zayıflatmayı amaçlıyor" denildi.

İran basını: "Bazı bölgelerde patlamalar meydana geldi"

İran merkezli Fars Haber Ajansı ise, ülkenin kuzeybatısındaki Tebriz yakınlarında birkaç patlama meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca Tahran'ın kuzeydoğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı. - FLORIDA