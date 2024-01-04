ABD, Kuzey Kore\'nin Rusya\'ya balistik füze tedarikini açıkladı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze ve füze rampaları tedarik ettiğini belirterek, Rusya'nın 30 Aralık'ta Kuzey Kore tarafından tedarik edilen füzelerden en az birini Ukrayna'ya fırlattığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Şubat 2022'den bu yana devam ederken ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze tedarik ettiğini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze ve füze rampaları tedarik ettiğini belirterek, söz konusu füzelerin Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği son saldırılarda kullanıldığını aktardı.

Söz konusu gelişmenin önemli ve endişe verici olduğunu ifade eden Kirby, Rusya'nın 30 Aralık'ta Kuzey Kore tarafından tedarik edilen füzelerden en az birini Ukrayna'ya fırlattığını ve füzenin Zaporijya bölgesine düştüğünü belirtti. Kirby, Rusya'nın daha sonra 2 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında Ukrayna'ya "çok sayıda" balistik füze fırlattığını aktardı.

ABD ve müttefiklerinin, söz konusu füze tedarikinin Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarının ihlali anlamına geldiği için konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını söyleyen Kirby, Rusya'nın ayrıca müttefiki İran'dan füze satın alma niyetinde olduğunu söyledi. - WASHINGTON