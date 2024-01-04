 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze tedarikini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze tedarikini açıkladı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze ve füze rampaları tedarik ettiğini belirterek, Rusya'nın 30 Aralık'ta Kuzey Kore tarafından tedarik edilen füzelerden en az birini Ukrayna'ya fırlattığını açıkladı. Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Şubat 2022'den bu yana devam ederken, füzelerin kullanılması endişe verici olduğunu ifade etti.

ABD, Kuzey Kore\'nin Rusya\'ya balistik füze tedarikini açıkladı
04.01.2024 - 22:50,  Güncelleme: 22:52
Abone Ol

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze ve füze rampaları tedarik ettiğini belirterek, Rusya'nın 30 Aralık'ta Kuzey Kore tarafından tedarik edilen füzelerden en az birini Ukrayna'ya fırlattığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Şubat 2022'den bu yana devam ederken ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze tedarik ettiğini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze ve füze rampaları tedarik ettiğini belirterek, söz konusu füzelerin Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği son saldırılarda kullanıldığını aktardı.

Söz konusu gelişmenin önemli ve endişe verici olduğunu ifade eden Kirby, Rusya'nın 30 Aralık'ta Kuzey Kore tarafından tedarik edilen füzelerden en az birini Ukrayna'ya fırlattığını ve füzenin Zaporijya bölgesine düştüğünü belirtti. Kirby, Rusya'nın daha sonra 2 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında Ukrayna'ya "çok sayıda" balistik füze fırlattığını aktardı.

ABD ve müttefiklerinin, söz konusu füze tedarikinin Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarının ihlali anlamına geldiği için konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını söyleyen Kirby, Rusya'nın ayrıca müttefiki İran'dan füze satın alma niyetinde olduğunu söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Rusya, Rusya, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze tedarikini açıkladı - Son Dakika


21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21
Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

Son Dakika
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52 Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 23:00:52. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze tedarikini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement